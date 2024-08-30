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العالم العربي

قذائف تستهدف شمالي إسرائيل وغارات على جنوب لبنان

قذائف تستهدف شمالي إسرائيل وغارات على جنوب لبنان
غارة إسرائيلية على لبنانالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
30 أغسطس 2024، 8:46 ص

أعلنت إسرائيل أنها رصدت إطلاق عدة قذائف صاروخية من لبنان، وقالت إن إحداها سقطت في مستوطنات حدودية مع لبنان، فيما نفذ الجيش غارات على أطراف قرى زبقين والناقورة ووادي حامول مخلّفة أضرارًا جسيمة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القذيفة عبرت باتجاه منطقة مجدل تيفين و"سقطت في منطقة مفتوحة، دون أن تقع إصابات".

وأضاف: "أما باقي القذائف فلم تتجاوز الحدود نحو الأراضي الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنه "تم تفعيل الإنذارات في المنطقة وفقًا للسياسة المتبعة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قبل ذلك هاجم عدة منصات إطلاق تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، وفق وكالة "الأناضول".

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 وقال: "قامت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بمهاجمة عدة منصات إطلاق تابعة لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان والتي كانت تشكل تهديدًا".

من جهتها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بشن "الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الجمعة، سلسلة غارات على أطراف قرى: زبقين، الناقورة، ووادي حامول، في القطاع الغربي (جنوب) ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات.

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