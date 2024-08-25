الرئيس التونسي يجري تعديلا حكوميا واسعا | إرم نيوز

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأحد، تعديلا حكوميا واسعا، شمل الحقائب السيادية.

وبموجب التعديل جرى تعيين خالد السهيلي، وزيرا للدفاع الوطني ومحمد علي النفطي، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

كما تقرر تعيين مصطفى الفرجاني، وزيرا للصحة وسمير عبد الحفيظ، وزيرا للاقتصاد والتخطيط وعصام الأحمر، وزيرا للشؤون الاجتماعية.

وتضمن التعديل الوزاري تعيين سمير عبيد، وزيرا للتجارة وتنمية الصادرات، وعز الدين بن الشيخ، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و نور الدين النوري، وزيرا للتربية ومنذر بلعيد، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

كما تم تعيين الصادق المورالي، وزيرا للشباب والرياضة وسفيان الهميسي، وزيرا لتكنولوجيات الاتصال ورشيد عامري، وزيرا للنقل ووجدي الهذيلي، وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية وحبيب عبيد، وزيرا للبيئة وسفيان تقية، وزيرا للسياحة، وأحمد البوهالي، وزيرا للشؤون الدينية و أسماء جابري، وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

كما تضمن التعديل، تعيين أمينة الصرارفي، وزيرة للشؤون الثقافية، ورياض شوّد، وزيرا للتشغيل والتكوين المهني، ومحمد بن عياد، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وحمادي الحبيّب، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفا بالمياه، وحسنة جيب الله، كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلفة بالشركات الأهلية.

ويأتي التعديل الوزاري الواسع، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر / تشرين الأول المقبل.