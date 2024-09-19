بعد تفجيرات البيجر.. ميليشيا الحوثي تحذر قياداتها من أجهزة "آيفون" و"سامسونغ"

وجهت مليشيا الحوثي في اليمن تحذيرات استخباراتية لقياداتها بالتخلي عن بعض الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية، خوفًا من استهدافهم من قبل إسرائيل.

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ"إرم نيوز"، إن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي وجه تحذيرات عاجلة لقيادات حوثية بعدم التعامل مع الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية المصنوعة في الولايات المتحدة.

وكان على رأس الأجهزة، بحسب المصادر، أجهزة "الآيفون" بجميع أنواعها، إضافة إلى جميع إصدارات الأجهزة الهاتفية لشركة "سامسونغ" وشركة "إل جي" الكورية.

وأضافت المصادر أن التحذيرات شملت منع استخدام الأجهزة الأخرى منها "الإتش بي" وغيرها من أجهزة الكمبيوتر والآيباد الأمريكية والكورية والاكتفاء بالأجهزة الصينية مثل "هواوي"، إضافة إلى منع استخدام شاشات التلفزيون الذكية من الشركات الأمريكية والكورية والأوروبية.

وأشارت المصادر إلى أن جهاز المخابرات الحوثي ألزم قيادات الميليشيا باستخدام الأجهزة الهاتفية القديمة وغير ذكية، بينها أجهزة "نوكيا" الفنلندية والصينية.

وتأتي التحذيرات الحوثية، بعد استهداف أجهزة الاتصالات الخاصة بعناصر ميليشيا حزب الله اللبنانية، مثل أجهزة "البيجر" و"ووكي توكي"، خلال الأيام الماضية، وأدت إلى سقوط قتلى، وآلاف الجرحى.