واللا: ليبرمان وأيمن عودة قادران على إنقاذ إسرائيل

يرى تقرير لموقع "واللا" العبري، أن الطريقة الوحيدة لتفكيك حكومة بنيامين نتنياهو "اللعينة" وإنقاذ إسرائيل، هي إنشاء تحالف ليبرالي مناهض، بقيادة عضو الكنيست الإسرائيلي، رئيس "قائمة الجبهة العربية للتغيير"، أيمن عودة، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان.

ووصف الموقع في تقرير نشره، اليوم السبت، اليهود المتشددين "الحريديم" بـ "الدجالين"، وقال إن "الحريدية، التي ينظر إليها الكثيرون على أنها اليهودية الأصلية، ليست أكثر من حركة إصلاحية جديدة، وعندما ظهرت الحداثة والعلمانية إلى العالم، استجاب الشعب اليهودي لذلك".

وأضاف الموقع: "الحركات التعددية والمبتكرة والليبرالية وجدت في الديانة اليهودية طريقها إلى الولايات المتحدة المنفتحة، بينما جاء التطرف والتعصب الديني إلى إسرائيل وسيطر على معظم أنظمتها".

أخبار ذات علاقة مطالبات بإقالة غالانت تثير التكهنات حول تخطيط نتنياهو لعزله

وأشار إلى أن حزب "الليكود" القومي الليبرالي، الذي يتزعمه نتنياهو "وجد في نمط التيار اليهودي المتطرف ملجأ له، ومن يعارضهم فهو عدو لدود لإسرائيل، متهما هذا التحالف بـ"السبب الجذري لتدمير إسرائيل، عبر تحالف رئيس الوزراء مع اليهود المتطرفين إلى جانب المتعصب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش".

وقال الموقع العبري إن "الطريق السياسي الوحيد لتفكيك هذا التحالف اللعين هو إنشاء تحالف ليبرالي مناهض عبر أيمن عودة، وأفيغدور ليبرمان، ولن يأتي ذلك إلا بالاعتراف بحالة الطوارئ الحالية والسماح بالتعاون خارج التجمعات الحزبية التي عفا عليها الزمن، فنحن بحاجة إلى تصحيح المسار السياسي لإسرائيل".