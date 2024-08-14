يواصل حزب الله استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، بينما تترقب المنطقة الرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر.

وأعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبنانية اليوم الأربعاء، في سلسلة بيانات وفقًا لـ"الأناضول"، أن عناصرها "استهدفوا موقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

وقالت الميليشيا إن مقاتليها "استهدفوا موقع البغدادي ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، وقصفوا التجهيزات ‏التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها". ‏

وأضاف أنه "استهدف تجمعًا لجنود ‏إسرائيليين في حرش شتولا بالأسلحة الصاروخية، وأصابه إصابة مباشرة".

وأعلن "حزب الله" لاحقًا أنه "شن هجومًا جويًّا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث لجنود العدو ‏في شمالي أبيريم، وأصابت أهدافها بدقة". ‏

وكان قد أصيب 10 أشخاص بجروح بينهم 3 بحالة "حرجة"، الأربعاء، في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على مفرق بلدة العباسية في مدينة صور جنوبي لبنان.