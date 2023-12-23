حاجز الجلمة.. وجهة المقاتلين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية

يعتبر حاجز الجلمة العسكري على تخوم مدينة جنين البؤرة الأكثر سخونة في الضفة الغربية منذ ما يزيد على عامين، إذ يشهد الحاجز اشتباكات يومية بالرصاص الحي وإلقاء قنابل محلية الصنع، فضلًا عن عمليات طعن.

وقال الخبير في الشؤون العسكرية واصف عريقات إن "حاجز الجلمة العسكري يشهد تكتيكًا مختلفًا من قبل المقاتلين الفلسطينيين يدلل على نمو غير مسبوق في الجهوزية العسكرية لهؤلاء المقاتلين، لا سيما في ظل اتخاذ زمام المبادرة اليومي بالاشتباك مع الجنود المتواجدين بالقرب من الحاجز، وإيقاع القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي".

وأضاف "عريقات"، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "حاجز الجلمة هو أحد الحواجز العسكرية الذي يفصل الضفة الغربية عن الداخل المحتل، وهو مجهز بأحدث أنواع أجهزة المراقبة والكاميرات، فضلًا عن الدعم العسكري الذي يتمتع به الحاجز كنقطة انطلاق لاقتحامات الجيش الإسرائيلي إلى عمق مدينة جنين ومخيمها عبر أرتال الدبابات والآليات العسكرية، بالإضافة إلى العمليات التابعة للوحدات الخاصة في الجيش".

ولفت إلى أن استهداف الحاجز العسكري بشكل مستمر من قبل المقاتلين الفلسطينيين يدلل على انتقال المقاتل الفلسطيني من أسلوب رد الفعل إلى الفعل.

من جهته، قال أمين سر حركة فتح بمدينة جنين وأحد قادة العمل الميداني في شمال الضفة الغربية عطا أبو ارميلة: "برز بعد أكثر من 20 عاما على اندلاع انتفاضة الأقصى جيل لا يمكن إيقافه إلا بإنجاز وطني، وهو تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية كاملة غير منقوصة، وهو ما يؤكده هؤلاء الشبّان المقاتلون بعملياتهم النوعية ضد الجيش الإسرائيلي".