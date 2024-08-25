أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في عموم البلاد اعتبارا من السادسة صباح الأحد، بحسب "فرانس برس".

وكان الجيش الإسرائيلي شنّ "ضربات استباقية" على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق مئة صاروخ على شمال إسرائيل.

وأشار مكتب غالانت في بيان إلى أن إعلان حال الطوارئ يتيح للجيش "إصدار تعليمات إلى مواطني إسرائيل، بما يشمل الحد من التجمعات وإغلاق المواقع حيث يكون ذلك ذا صلة".

ومن جهته أعلن "حزب الله" في بيان صباح الأحد بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان.

وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة من شمال إسرائيل، صباح الأحد، للتحذير من هجمات وشيكة أو تسلل مسيّرات تابعة لـ"حزب الله".

وكان الجيش الإسرائيلي طلب من سكان مناطق عدة الاحتماء في الملاجئ، تحسبا لهجوم مضاد من "حزب الله". وأعلنت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الاستعداد لـ "رد فوري من حزب الله"، بعد الهجوم المباغت.