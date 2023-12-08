حماس تعلن مقتل جندي إسرائيلي أسير في اشتباك مع قوات خاصة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل جندي إسرائيلي أسير لديها، في وقت مبكّر من صباح اليوم الجمعة، خلال اشتباك بين مقاتليها وقوة إسرائيلية خاصة حاولت تنفيذ عملية إنقاذ.

وأعلن بيان القسّام، أن الجندي الإسرائيلي الأسير الذي قتل اسمه ساعر باروخ عمره 25 عاما، كما كشف البيان عن الرقم التعريفي للجندي.

وقالت كتائب القسام في بيان، إنه "تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها ما أدّى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة".

ولم يحدد البيان عدد القتلى والمصابين.

وكانت إسرائيل أعلنت أنها حرّرت مجندة كانت من بين المحتجزين في قطاع غزة في أواخر أكتوبر، وأشارت إلى أنها قد تنفذ عمليات مماثلة لاستعادة من تبقى من المحتجزين إن أمكن.