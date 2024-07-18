قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، طلب ترشحه رسمياً إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر القادم.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن تبون، أودع ملف التصريح بالترشح في مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في قصر الأمم (الجزائر العاصمة).

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وعقب ذلك أعرب تبون عن أمله في أن يحظى ملف ترشحه "بقبول السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات". وقال تبون: "أجدد الشكر لكل من أبدى مساندته لشخصي من أحزاب ومنظمات وهيئات، كما أشكر بهذه المناسبة كل المواطنات والمواطنين الذين تحملوا عناء التنقل إلى البلديات للمصادقة على استمارات توقيعاتهم".

وكان تبون أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، أن برنامجه الانتخابي سيرتكز على استكمال ما تم انجازه والعمل على إيصال الجزائر إلى بر الآمان على كافة المستويات.

وأضاف خلال لقاء إعلامي دوري، أنه أعلن نيته في الترشح لعهدة رئاسية ثانية "نزولاً عند رغبة الكثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب".

وكان تبون أعلن نيته في الترشح في 11 من الشهر الجاري.