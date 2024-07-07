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العالم العربي

عصابة تهريب تغتال ضابطًا عراقيًا جنوبي البلاد (صور)

عصابة تهريب تغتال ضابطًا عراقيًا جنوبي البلاد (صور)
الشرطة العراقيةالمصدر: رويترز
حسن الرسام
حسن الرسام
07 يوليو 2024، 6:51 م

اغتالت عصابة تهريب ضابطًا عراقيًا، في منطقة الغدير بالقرب من المستشفى اللبناني بمحافظة ميسان جنوبي العراق، بحسب ما أفاد مصدر أمني لـ"إرم نيوز".

 

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وقال المصدر الأمني في محافظة ميسان، "تعرض مساء اليوم الأحد العقيد علي حميد عبد الدبي لعملية اغتيال في منطقة الغدير بالقرب من المستشفى اللبناني بمحافظة ميسان، من قبل عصابة التهريب".

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وأشار إلى أن عملية اغتيال العقيد عبد الدبي كانت "بعد أن توصل العقيد خلال ملاحقته للعصابة إلى عدة نقاط لشخصيات كبيرة في المحافظة تقوم بعملية التهريب".

 

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وأوضح المصدر أنه "تم نقل العقيد بعد عملية الاغتيال إلى مستشفى الصدر التعليمي لتلقي العلاج، لكن محاولات إنقاذه لم تنفع، إذ توفي بسبب شدة الإصابة".

وأكد المصدر أن "القوات الأمنية بكل صنوفها منذ وقوع عملية الاغتيال عملت على مداهمة النقاط المشتبه فيها تواجد الأشخاص المتهمين بعملية الاغتيال".

 

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ولفت إلى أن "التحقيق مستمر من أجل إلقاء القبض على المجرمين المنفذين لعملية الاغتيال وتسليمهم إلى القضاء لينالوا عقابهم".

العراق

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