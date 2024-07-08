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العالم العربي

تعرضت لهجوم حوثي.. سحب سفينة الشحن "فيربينا" خارج منطقة الخطر

تعرضت لهجوم حوثي.. سحب سفينة الشحن "فيربينا" خارج منطقة الخطر
إحدى السفن التي تعرضت لهجمات الحوثيالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
08 يوليو 2024، 10:46 م

أكد مركز المعلومات البحرية المشترك للبحر الأحمر وخليج عدن، الاثنين، أن سفينة الشحن "فيربينا" التي ترفع علم "بالاو"، سُحبت بعيداً عن منطقة الخطر.

وقال المركز إن السفينة المذكورة في طريقها إلى ميناء الاتصال التالي، وذلك بعد أن تعرضت لهجوم من ميليشيا الحوثي اليمنية في 13 يونيو/ حزيران.

وقال المركز إن السفينة استُهدفت بثلاثة صواريخ، بينما كانت تعبر خليج عدن على بعد 98 ميلاً بحرياً إلى الشرق من مدينة عدن اليمنية.

وأضاف المركز أن النيران اشتعلت في سفينة الشحن نتيجة لهجوم الحوثيين ولم يتمكن الطاقم من إخمادها.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن المياه غمرت السفينة بعد إنقاذ الطاقم ونقله إلى بر الأمان، مضيفة أن أحد أفراد الطاقم أصيب نتيجة الهجوم.

الحوثيونالبحر الأحمرخليج عدن

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