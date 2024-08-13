يسيطر الغموض على الشرق الأوسط في ما يتعلق بالرد الإيراني المحتمل على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة.

وحسب التقديرات الأمريكية، فإن إيران ستشن هجومًا على إسرائيل خلال الأسبوع الجاري، إذ حذر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، من أن توقيت أي هجوم قد يكون له تأثير على مفاوضات التهدئة بغزة.

ووضعت إسرائيل جيشها في حالة التأهب القصوى، خاصة مع احتمالات هجوم مزدوج من إيران وميليشيا حزب الله، فيما أرسلت إسرائيل رسائل للولايات المتحدة ودول أوروبية مفادها أن أي هجوم مباشر من الأراضي الإيرانية سيقابل بهجوم إسرائيلي على الأراضي الإيرانية.

وقال تقرير لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان"، إن "إسرائيل تستعد لعدة سيناريوهات بشأن الرد الإيراني، إما من خلال هجوم منفرد من قبل إيران، أو هجوم عبر لبنان، أو هجوم مشترك من المحور الإيراني، مبينًا أن التحدي الأبرز هو "حزب الله" بسبب قربه من الحدود.

إشعال المنطقة

وقال الخبير في الشأن الإقليمي، أليف صباغ، إن "طبيعة الرد ستحدد الوضع الأمني والعسكري للمنطقة على مدار الفترة المقبلة".

وأوضح صباغ، لـ"إرم نيوز"، أن "حالة من التوتر تسود المنطقة تحسبًا لرد إيران غير محسوب النتائج وعبر الحلفاء العسكريين لطهران في المنطقة، وهو الأمر الذي يهدد بإشعال المنطقة بأسرها، والدخول في مواجهة شاملة وواسعة النطاق".

وأضاف: "إيران تدرك أن إسرائيل لن تسكت على أي هجوم على أراضيها، وسترد بقوة أكبر، ما يدفعها للتفكير جيداً بأي رد غير محسوب النتائج، خاصة أنها تفضل المواجهة غير المباشرة مع الإسرائيليين عبر وكلائها في المنطقة".

وبين أن "المخاوف موجودة لدى المجتمع الدولي، وأن الغموض الإيراني يزيد من مخاوف دول المنطقة، ويدفع الجميع للاستنفار عسكريًا وأمنيًا، ولكن بشكل غير معلن"، مرجحًا أن تنجح الضغوط الدولية في إقناع إيران بتأجيل ردها العسكري مقابل التقدم في مفاوضات التهدئة في غزة.

حرب إقليمية

ويؤكد الخبير في الشأن الإسرائيلي، عمر جعارة، أن "المنطقة بأسرها ستكون عرضة للانزلاق نحو حرب إقليمية حال أصرت إيران على تنفيذ رد عسكري على عملية اغتيال هنية"، مؤكدًا أن إسرائيل لن تتوانى عن توجيه ضربة عسكرية لإيران.

وقال جعارة، لـ"إرم نيوز"، إن "القلق يتزايد بالشرق الأوسط من طبيعة الرد الإيراني وتوقيته، والأهداف التي ستختارها طهران"، مشيرًا إلى أن ذلك قد يدفع الجيش الإسرائيلي لتوجيه أعنف ضربة عسكرية على الأراضي الإيرانية.

وأوضح أن "الرد الإيراني سيكون سببًا في تزايد احتمالات اندلاع حرب إقليمية شاملة، وتوتر طويل الأمد في المنطقة، الأمر الذي يدفع الأطراف جميعهم للضغط على إيران وإسرائيل لتأجيل أي مواجهة محتملة بينهما".

وأشار إلى أن "الحل الوحيد يتمثل في التوافق على اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل، وهو الأمر الذي يمكن أن يقنع إيران وحلفاءها بوقف أي مخططات عسكرية ضد إسرائيل في الوقت الحالي".

وبين أن "مثل هذا الأمر سيمكن إيران وحلفاءها من الترويج لانتصارهما على إسرائيل وإجبارها على تقديم التنازلات"، مشددًا على أن ذلك لا يمكن أن ينجح إلا بضغط أمريكي وأوروبي هائل على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.