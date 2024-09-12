إسرائيل تغتال 3 من قادة "سرايا القدس" في طولكرم

اغتال الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 3 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، إثر قصف سيارة قرب ضاحية "إكتابا" شرق مدينة طولكرم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "طائرات الاحتلال المسيّرة قصفت مركبة بمنطقة (عزبة مسعود) في ضاحية (إكتابا)، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها بالكامل، كما أدت الغارة إلى اشتعال النيران في أحد المنازل القريبة".

وذكرت مصادر فلسطينية أن القتلى الثلاثة هم عماد الدين خضر شحادة ومحمد ناصر عطية، وصلاح عمار بدو، وهم من مخيم "نور شمس" ومن مؤسسي "كتيبة طولكرم".

وقال ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي إن والدة شحادة تعرفت على هويته بعد قصف سيارته عن طريق إصابة قديمة في جسده، نظراً لصعوبة تحديد ملامحه جرّاء الاستهداف.

وذكرت "وفا" أن "قوات الاحتلال فجّرت وأحرقت عدداً من منازل المواطنين، خلال عدوانها المتواصل على مخيم طولكرم ومخيم (نور شمس)، لليوم الثاني على التوالي، وألحقت دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين".

وبحسب الوكالة "ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة منذ 28 أغسطس/ آب الماضي، إلى 50 شهيداً، بينهم 21 من جنين، و12 من طولكرم، و13 من طوباس، و3 من الخليل، وشهيدة من نابلس".