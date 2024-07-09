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العالم العربي

من هو "درع" حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في سوريا؟

من هو "درع" حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في سوريا؟
صورة نشرها "حزب اللهط لياسر قرنبشالمصدر: منصة "إكس"
إرم نيوز
إرم نيوز
09 يوليو 2024، 7:01 م

أعلنت ميليشيا "حزب الله"، في بيان، أن القيادي فيها ياسر نمر قرنبش قُتل إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دمشق- بيروت في منطقة جديدة يابوس السورية.

وذكر البيان أن "أمين" من مواليد بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان، عام 1970.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قرنبش، الملقب بـ "الحاج أبو الفضل"، هو المرافق الشخصي السابق لأمين عام الميليشيا حسن نصر الله.

وكان قرنبش يظهر مع نصر الله في المرات التي ظهر فيها أمام جمهوره، وكان مسؤول الحماية اللصيقة لنصر الله. 

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن قرنبش كان ينشط في سوريا.

وتولى قرنبش مسؤوليات في وحدة نقل الأفراد والسلاح للميليشيا من هناك.

لبنانسوريا

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