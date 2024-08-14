نقلت شبكة "سي إن إن"، عن مصدر في حركة حماس قوله، إن الأخيرة تبنت موقف "الغموض المتعمد"، بشأن حضورها المفاوضات حول الحرب من عدمه.

وردًا على سؤال وجهته الشبكة، حول سبب عدم وضوح موقف حركة حماس من المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار، قال المصدر: "هذا الغموض هو موقف الحركة، والذي أعلن عنه في بيانها الأخير".

وأضاف أن "الغموض مقصود، ولم يأت عن طريق الصدفة. بل يأتي نتيجة سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

ويُتهم نتنياهو على نطاق واسع، حتى داخل إسرائيل، بتعطيل التوصل لاتفاق بشأن الحرب على غزة.

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وقال المصدر، إن حماس تطالب بأن تؤدي عملية التفاوض “إلى وقف العدوان، والانسحاب الكامل من غزة، وضمان عودة النازحين، ورفع الحصار”.

وأكد أنه إذا لم يحدث ذلك، فسيكون لدى إسرائيل "مزيدًا من الوقت والتغطية لمواصلة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وبالتالي لسنا مهتمين ولا راغبين في اللقاء من أجل اللقاء فقط".

وأردف المصدر: "إذا لم نذهب إلى اجتماع الدوحة فهذا موقفنا، وإذا ذهبنا سنعلن الموقف نفسه، وبالتالي الذهاب لن يغير موقفنا".