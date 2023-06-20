تقرير: اقتحام جنين علامة فارقة بسبب العبوات الناسفة

اعتبر تقرير عبري أن عملية اقتحام مدينة جنين ومخيمها ومحيطها، أمس الإثنين، سيصبح علامة فارقة في الجيش الإسرائيلي، ليس فقط بسبب الوقت الطويل الذي استغرقه للخروج من الورطة التي دخل بها، ولكن بسبب ما رافقها من عوامل، والمتمثلة بدخول المتفجرات القوية ساحة المعركة.

وقال التقرير إن "هذا الواقع لم يولد بالأمس بل منذ عام ونصف العام، وسط إنتاج عبوات ناسفة سابقة محليا".

ورأى المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوسي يهوشع، أن "هذا التهديد يتطلب من الجيش الإسرائيلي إلقاء نظرة مختلفة على المنطقة، التي تعمل منها الجماعات الفلسطينية المسلحة في الأشهر الأخيرة، لأن هذا هو بالضبط المكان الذي يحتاج فيه الجيش والشاباك إلى حرية التصرف، ويجب أن يكونا قادرين على جلب الجنود باستمرار؛ من أجل القضاء على العنف".

وأضاف: "ما نراه أمام أعيننا، ليس مجرد تصاعد للعنف في شمال الضفة ضد المستوطنين، وقوات الجيش الإسرائيلي بشكل عام، ولكنه أيضًا جهد منظم يهدف إلى تثبيط دخول القوات الإسرائيلية إلى المنطقة على غرار قطاع غزة".

وتابع: "لا يمكن لإسرائيل أن تسمح بذلك، وبالتالي فهي بحاجة إلى إيجاد رد على نمط العمل الذي بدأ يتقارب أكثر فأكثر، والصور التي خرجت أمس من جنين سيئة للردع، فقد التقط السكان الفلسطينيون صوراً لأنفسهم برفقة أجزاء العربات العسكرية المدمرة في الميدان، ومن الواضح تماماً أن أي فشل سيشجع على الاستمرار".

ولفت يهوشع إلى أنه وفقًا لجميع التقديرات في القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، فإن المستقبل لا يبشر بالخير.