حماس: مقاتلونا يخوضون "اشتباكات ضارية" داخل إسرائيل

وذكر البيان أن القتال لا يزال يجري في عدة مناطق متاخمة لقطاع غزة من بينها أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد وكيسوفيم.

وعلى الصعيد نفسه، أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم، بارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 256 شخصاً وإصابة 1788.

يأتي ذلك بعد عملية شنتها فصائل فلسطينية من قطاع غزة في منطقة غلاف غزة أسفرت عن مقتل 300 إسرائيلي وإصابة ما يزيد عن 1800 آخرين.