فلسطينيون يتجمعون بجوار أنقاض برج دمرته غارات إسرائيلية في غزة
فلسطينيون يتجمعون بجوار أنقاض برج دمرته غارات إسرائيلية في غزة رويترز

حماس: مقاتلونا يخوضون "اشتباكات ضارية" داخل إسرائيل

قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، إن مقاتليها لا يزالون "يخوضون اشتباكات ضارية" في عدة مواقع داخل إسرائيل.

فلسطينيون يتجمعون بجوار أنقاض برج دمرته غارات إسرائيلية في غزة
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وذكر البيان أن القتال لا يزال يجري في عدة مناطق متاخمة لقطاع غزة من بينها أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد وكيسوفيم.

وعلى الصعيد نفسه، أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم، بارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 256 شخصاً وإصابة 1788.

يأتي ذلك بعد عملية شنتها فصائل فلسطينية من قطاع غزة في منطقة غلاف غزة أسفرت عن مقتل 300 إسرائيلي وإصابة ما يزيد عن 1800 آخرين.

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