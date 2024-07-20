أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية شنت غارات استهدفت أهدافًا لميليشيا الحوثي في ميناء الحديدة اليمني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس" إن "الجيش الإسرائيلي شنَّ، قبل قليل، غارات استهدفت مواقع لنظام الحوثي الإرهابي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن".

وأضاف: "لقد جاءت الغارات ردًّا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".

قال مسؤول أمريكي ووسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي السبت، إن إسرائيل شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع للميليشيا في ميناء الحديدة اليمنية.

وأضاف المسؤول إن الغارة تأتي ردا على الهجوم الحوثي الذي استهدف تل أبيب قبل يومين.

من جهتها قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن الغارات شنتها قوات أمريكية وبريطانية وإسرائيلية واستهدفت منشآت لتكرير النفط في الحديدة، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

فيما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الغارات التي ضربت أهدافا حوثية في اليمن، شاركت فيها 12 طائرة إسرائيلية من نوع إف 35.

وقالت إن الغارات تمت بالتنسيق مع القوات الأمريكية والبريطانية.

وأوضحت أن المقاتلات الإسرائيلية انطلقت من قاعدة "نافاتين"في النقب باتجاه البحر الأحمر قبل ساعتين من توجيه الضربة.