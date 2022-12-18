العراق.. مقتل 8 من الشرطة بانفجار عبوة في كركوك

وبالرغم من مرور أكثر من 5 أعوام على إعلان تحرير العراق أراضيه من سيطرة تنظيم "داعش"، ودحر عناصره، الا ان القوات الأمنية مازالت تشن عمليات عسكرية لملاحقة عناصر "داعش" في عدد من المدن العراقية، فيما يواصل عناصر التنظيم شن هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة من سيطرته، يوقع خلالها عددا من القتلى والجرحى بصفوف القوات العراقية والمدنيين.