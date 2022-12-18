العراق.. مقتل 8 من الشرطة بانفجار عبوة في كركوك
أدى انفجار عبوة ناسفة مستهدفة دورية عسكرية تابعة للشرطة الاتحادية في محافظة كركوك، شمال العراق إلى مقتل وإصابة 12 من عناصر الشرطة.
وقالت مصادر أمنية عراقية لـ"إرم نيوز"، إن "عبوة ناسفة انفجرت في ناحية الرياض، ضمن محافظة كركوك بدورية تابعة للشرطة الاتحادية، ما أسفر عن مقتل 8 من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة رائد، إضافة الى جرح 4 آخرين، كحصيلة أولية".
وأضافت المصادر ان "القوات الأمنية شددت من إجراءاتها في المنطقة التي تم تفجير العبوة الناسفة فيها، كما قامت بشن عملية امنية في المناطق القريبة من منطقة الانفجار".
وبالرغم من مرور أكثر من 5 أعوام على إعلان تحرير العراق أراضيه من سيطرة تنظيم "داعش"، ودحر عناصره، الا ان القوات الأمنية مازالت تشن عمليات عسكرية لملاحقة عناصر "داعش" في عدد من المدن العراقية، فيما يواصل عناصر التنظيم شن هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة من سيطرته، يوقع خلالها عددا من القتلى والجرحى بصفوف القوات العراقية والمدنيين.