في أول تعليق على تصاعد حدة الهجوم بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل، شددت جمهورية مصر العربية، على أن "التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، تعد مؤشرًا واضحًا على أن المنطقة تسير نحو التصعيد الإقليمي"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد.

ودعت مصر، إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية، من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، والعمل على إقرار التهدئة واحتواء التصعيد.

وحذرت من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان، مشددة على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته وتجنيبه مخاطر انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار شاملة.

ونوّهت مصر، أن مخاطر التصعيد غير المسؤول في المنطقة، جاء على خلفية تطورات أزمة قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، بحسب البيان الرسمي.

وأعادت جمهورية مصر التأكيد على حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة، لتجنيب الإقليم المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين.









