دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إلى الوقوف بوجه البيت الأبيض بشأن العقوبات ضد المستوطنين، وقال إن الضغوط الدولية لإقامة دولة فلسطينية محتملة بمثابة"انتحار".

وقال سموتريتش للصحافيين، إن "إسرائيل تواجه حملة ضغوط دولية هائلة من أجل إجبارها على الانتحار، والموافقة على إقامة دولة فلسطينية".

كما دعا إلى استمرار الحرب في غزة حتى "تحقيق كل الأهداف التي حددناها"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشاد سموتريتش بالرئيس الأمريكي جو بايدن بعد انسحابه من الانتخابات، ووصفه بأنه "صهيوني يحب إسرائيل"،

وحذَّر وزير المالية من "العودة إلى حلقة من المحادثات غير المثمرة التي من شأنها الإضرار بإنجازات الحرب"، وذلك في رده على سؤال بشأن المفاوضات مع حركة حماس.

وهاجم سموتريتش قيادة الجيش الإسرائيلي بعد أنباء عن تأييدها صفقة تبادل مع حركة حماس، يعارضها اليمين المتطرف في الحكومة.

وقال إن قيادة الجيش "لا تعرف مكانها، وبدلاً من التركيز على استمرار وتكثيف القتال ضد حماس، فإنها تعبر عن مواقف سياسية وسياسية لصالح صفقة متهورة بينما تنحرف عن سلطتها ودورها".