قدم محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، استقالته، احتجاجا على تراجع الحكومة عن قرارات اتخذها ضد بنوك في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن مجلس القيادة الرئاسي رفض استقالة المعبقي.

ونقلت على لسان مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، قوله إن محافظ البنك المركزي اليمني، عدل عن قرار الاستقالة "وهو باق في منصبه، ويحظى بدعم كامل لمواصلة الإصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الأشقاء والأصدقاء".

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وكان محافظ البنك المركزي قد أشار في استقالته إلى تفهمه "لحيثيات القرار الذي اتخذه المجلس للتعامل مع الوضع الاستثنائي الذي خلقته الميليشيات، استجابة لجهود شقيقة وصديقة، لنزع فتيل الأزمة".

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، موافقة الحكومة الشرعية والحوثيين، على عدة تدابير لخفض التصعيد المتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، وفق نص مكتوب من الطرفين.