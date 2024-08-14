نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في الإدارة الأمريكية توقعاتها بتأجيل الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل إلى الأسبوع المقبل.

ونقلت الهيئة عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أنه من المحتمل تأجيل الهجوم الإيراني إلى الأسبوع المقبل، إلى ما بعد انتظار مفاوضات غزة، الخاصة ببحث صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

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وأشارت وكالة "سبوتنيك" إلى أن الهيئة، وفي تقرير تحت عنوان "القمة تؤجل الهجوم"، ناقشت كيف ستؤثر القمة المفترض عقدها في العاصمة القطرية، الدوحة، على الرد الإيراني.

ولفتت إلى أنه من الصعوبة قيام إيران بمهاجمة إسرائيل في ظل وجود شخصيات أمريكية مسؤولة في منطقة الشرق الأوسط.

ويحضر المفاوضات وفود أمريكية ومصرية وإسرائيلية، دون حضور ممثلين لحركة حماس، من أجل إجراء مفاوضات تهدف إلى وقف الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة وتبادل أسرى بين الحركة وتل أبيب.