"حزب الله" يعلن بدء "هجوم كبير" على إسرائيل | إرم نيوز

أطلقت ميليشيا "حزب الله" عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي شمال إسرائيل.

وأصدر "حزب الله" بيانا، صباح الأحد أكد فيه بدء "الهجوم الأولي" على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر.

وقال البيان "عند فجر هذا اليوم الأحد... بدأ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بعدد كبير من ‏المسيرات"، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان.

وأضاف أن "هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها".

وهدد البيان بأن قوات الحزب "ستقف بقوة وبالمرصاد ‏لأي تجاوز أو اعتداء" يمس المدنيين، وأن العقاب "سيكون شديداً وقاسياً جداً".

ومن جهته أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن عددا من المسيّرات القادمة من لبنان اخترقت أنظمة الدفاع الإسرائيلية.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة من شمال إسرائيل، صباح الأحد، للتحذير من هجمات وشيكة أو تسلل مسيّرات تابعة لـ"حزب الله".

وكان الجيش الإسرائيلي طلب من سكان مناطق عدة الاحتماء في الملاجئ، تحسبا لهجوم مضاد من "حزب الله". وأعلنت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الاستعداد لـ "رد فوري من حزب الله"، بعد الهجوم المباغت.

وكانت إسرائيل شنت "ضربات استباقية" على لبنان، بعد رصد استعدادات لـ"حزب الله" لشن "هجمات واسعة النطاق" ضد إسرائيل، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.