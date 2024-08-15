أعلنت بغداد تأجيل موعد الإعلان عن انتهاء مهمة "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في العراق، بسبب "التطورات الأخيرة".

ونشرت وزارة الخارجية العراقية بياناً عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" جاء توضيحاً لإجابة "غير دقيقة" للناطق الرسمي في وزارة الخارجية الأمريكية، في معرض رده على سؤال لأحد الصحفيين.

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وحول ذلك قالت الوزارة إنه: "لا توجد قوات أمريكية في العراق باستثناء المستشارين العسكريين المتواجدين تحت مظلة التحالف الدولي، وهؤلاء مشمولون بمخرجات أعمال اللجنة العسكرية العليا، ويلتزم الطرفان بالآليات المتبعة ومخرجاتها".

وأضاف بيان الوزارة أن "أعمال اللجنة العسكرية العليا ركزت خلال الأشهر الماضية على تقييم خطر تنظيم عصابات داعش الإرهابية؛ بهدف الوصول إلى موعد لإنهاء المهمة العسكرية لعملية العزم الصلب".

ولفت إلى أنه "سيتم إنهاء وجود مستشاري التحالف الدولي بكل جنسياتهم على أرض العراق، بحسب نقاشات تضمنت تراتبية انسحاب المستشارين من المواقع، ولم يبق سوى الاتفاق على تفاصيل وموعد الإعلان وبعض الجوانب اللوجستية الأخرى".

وأضاف البيان: "كنا قريبين جدا من الإعلان عن هذا الاتفاق، ولكن بسبب التطورات الأخيرة، تم تأجيل الإعلان عن إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق".

وختمت الوزارة بيانها بالقول إن "العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة شملت المجالات جميعها، بما في ذلك العلاقة الأمنية، وإن هذه العلاقة قائمة قبل تواجد قوات التحالف وستستمر بعده"، وأضافت أن "الوفد العراقي ناقش في وقت سابق، مستقبل العلاقة الأمنية في مجالات التدريب والتسليح والتجهيز والتعاون الأمني، وذلك في ضوء ما يسمح به الدستور العراقي وإطار الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة".