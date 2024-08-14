أعلنت السلطات الجزائرية ضبط 21 شخصا متورطين في التخطيط لـ"عمل إرهابي"؛ بهدف "زرع الفوضى وعرقلة سير الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وقالت وزارة الدفاع الوطني، في بيان، إن السلطات المختصة تمكنت من ضبط شخص يدعى "زايدي موسى" في ميناء بجاية خلال قدومه برفقة زوجته من ميناء مرسيليا الفرنسي، وبحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخيرة ومبلغ مالي من العملة الصعبة، وأغراض أخرى كانت مخبأة بإحكام في مركبته بقصد إدخالها بطريقة غير شرعية.

وذكرت الوزارة أنه بعد مباشرة التحقيقات، اعترف الشخص بانتمائه للتنظيم الإرهابي "ماك"، وأن "كمية السلاح المحجوزة تم شراؤها والتخطيط لعملية تهريبها إلى الجزائر من طرف شبكة التنظيم الإرهابي الناشطة على مستوى التراب الفرنسي، ليتم توزيعها على بعض عناصر الخلايا النائمة التابعة لهذا التنظيم والناشطة في الخفاء".

وأضافت أن توزيع الأسلحة يأتي "بغرض استغلالها في عمليات إرهابية محتملة وفق مشروع مدبر مسبقا وبتواطؤ مصالح استخباراتية أجنبية معادية للجزائر؛ بهدف زرع الفوضى وزعزعة الأمن قصد عرقلة السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وتابعت الوزارة بأنه "بفضل الاستغلال الأمثل لهذه المعلومات، قامت المصالح الأمنية المختصة بتوقيف 19 عنصرا آخر من هذه الشبكة الإرهابية، وحجز كمية أخرى معتبرة من السلاح كانت متواجدة بورشة من دون رخصة لتصليح الأسلحة في ضواحي مدينة بجاية".

وأكدت أن "هذه العملية النوعية مكّنت من توقيف 21 متهما تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة".

وعرضت قناة "النهار" الجزائرية مشاهد للأسلحة التي تم حجزها: