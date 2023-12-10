بعد "الفيتو".. إسرائيل لن تلتزم بالجدول الزمني الأمريكي لحربها على غزة

قدَّرت مصادر سياسية إسرائيلية أن تتواصل الحرب على غزة بوضعها الراهن طيلة الأشهر المقبلة، رغم الجدول الزمني الذي حددته الولايات المتحدة الأمريكية وضغوط واشنطن من أجل نهاية الحرب أواخر العام الجاري، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية الأحد.

وذكرت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي وصحيفة "معاريف" وغيرهما، أن العمليات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ستتطلب "أشهُرًا" بوضعها الراهن، وأنه حتى بعد مرور الفترة لن يتوقف إطلاق النار، إنما سيتحول الجيش إلى العمليات النوعية المُركزَة بدعم من القوات التي ستبقى في غزة.

عودة الغزيين إلى ديارهم

وتابعت المصادر أنه خلال تلك الفترة، من غير المستبعد أن تحدث محاولات لإبرام صفقات إضافية لتحرير الأسرى الإسرائيليين.

مصادر سياسية أبلغت "كان 11"، اليوم الأحد، أنه في مرحلة معينة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ستتيح إسرائيل لبعض سكان قطاع غزة العودة إلى ديارهم، وذلك بناءً على طلب أمريكي من إسرائيل، ووفق مقتضيات العمليات العسكرية.

وأبلغ رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأول الجمعة، خلال اتصال هاتفي، أن العمليات في خانيونس تتطلب قرابة الشهر، ووفق "كان 11"، وضعَ بايدن أمام نتنياهو موعدًا يتعين أن تنتهي فيه العمليات العسكرية في جنوب القطاع، وهو شهر واحد، بيدَ أن نتنياهو رد عليه بأن إجمالي العمليات في غزة تتطلب بضعة أشهر.