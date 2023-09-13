أبرز المساعدات الخارجية التي وصلت ليبيا بعد الإعصار "دانيال"‎

طلبت ليبيا مساعدات دولية بعد أن أدى فيضان مدمر نتج عن الإعصار "دانيال إلى مقتل الآلاف من البشر، فيما لا يزال عدد كبير في عداد المفقودين، علاوة على نزوح عشرات الآلاف.

ويستعرض التقرير التالي أبرز المساعدات التي أرسلتها دول أو تستعد لإرسالها إلى ليبيا للمشاركة في جهود الإغاثة والإنقاذ.

الأمم المتحدة

قالت الأمم المتحدة إنها تعمل مع شركائها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص في المناطق المتضررة، ويتم حشد فرق الطوارئ لتقديم المساعدة على الأرض.

وبدأ برنامج الأغذية العالمي، وشريكه المحلي الهيئة الليبية للإغاثة، بتوزيع المواد الغذائية على أكثر من 5 آلاف أسرة نزحت بسبب الفيضانات.

وخصص الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة 10 ملايين دولار لجهود معالجة الأضرار.