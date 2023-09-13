أبرز المساعدات الخارجية التي وصلت ليبيا بعد الإعصار "دانيال"
طلبت ليبيا مساعدات دولية بعد أن أدى فيضان مدمر نتج عن الإعصار "دانيال إلى مقتل الآلاف من البشر، فيما لا يزال عدد كبير في عداد المفقودين، علاوة على نزوح عشرات الآلاف.
ويستعرض التقرير التالي أبرز المساعدات التي أرسلتها دول أو تستعد لإرسالها إلى ليبيا للمشاركة في جهود الإغاثة والإنقاذ.
الأمم المتحدة
قالت الأمم المتحدة إنها تعمل مع شركائها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص في المناطق المتضررة، ويتم حشد فرق الطوارئ لتقديم المساعدة على الأرض.
وبدأ برنامج الأغذية العالمي، وشريكه المحلي الهيئة الليبية للإغاثة، بتوزيع المواد الغذائية على أكثر من 5 آلاف أسرة نزحت بسبب الفيضانات.
وخصص الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة 10 ملايين دولار لجهود معالجة الأضرار.
الاتحاد الأوروبي
نشط الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، آلية الحماية المدنية لمساعدة ليبيا. وقال التكتل إن ألمانيا، ورومانيا، وفنلندا، قدمت الخيام، والأسرّة الميدانية، والبطانيات، و80 مولدًا كهربائيًا، وأغذية، وصهاريج مياه.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيُفرج عن 500 ألف يورو (536 ألف دولار) كدفعة أولية لتمويل الحاجات الإنسانية.
الولايات المتحدة
قال الرئيس جو بايدن، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سترسل أموال طوارئ إلى منظمات الإغاثة، وستنسق مع السلطات الليبية، والأمم المتحدة، لتقديم دعم إضافي.
فرنسا
قالت فرنسا، أمس الثلاثاء، إنها سترسل مستشفى ميدانيًا.
إسبانيا
توجه رجال إطفاء من بضع مناطق إسبانية إلى ليبيا. وكان بعضهم يحملون صناديق فيها معدات كهربائية تتضمن مولدات.
وقال متحدث باسم منظمة "أكسيون نورتي" غير الحكومية في إقليم الباسك لـ"رويترز" إن 8 من رجال الإطفاء، و 4 كلاب مدربة، وطبيبًا ومترجمًا، في طريقهم إلى درنة مع فرقة من منظمة "بومبرز بيل مون" غير الحكومية ومقرها بلنسية.
وقال: "نحن مكتفون ذاتيًا تمامًا، ونحمل معدات متخصصة للإنقاذ من الهياكل المنهارة، والإنقاذ من المياه".
بريطانيا
أعلنت بريطانيا عن حزمة مساعدات أولية تصل قيمتها إلى مليون جنيه إسترليني (1.25 مليون دولار) لتقديم المساعدة للمتضررين من الفيضان.
وقالت إنها تعمل مع شركاء على الأرض لتحديد الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحًا والتي تتضمن المأوى، والرعاية الصحية، والصرف الصحي.
تركيا
قالت وزارة الخارجية التركية، أمس الثلاثاء، إن البلاد سترسل 3 طائرات لنقل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية، وسيضم فريق الإنقاذ 168 فردًا، ومركبتين للبحث والإنقاذ، وزورقين للإنقاذ.
إيطاليا
قالت إيطاليا، أمس الثلاثاء، إن فريقًا يضم رجال إطفاء، ومسؤولين عن الحماية المدنية، سيغادر إلى ليبيا.
وقالت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، إن طائرتين عسكريتين ستتوجهان إلى ليبيا مع مزيد من رجال الإطفاء، وإمدادات، ومعدات أخرى. وتم أيضًا إرسال السفينة البحرية سان جورجيو لتوفير الدعم اللوجستي.
وأضافت أنها قد ترسل أيضًا قاربًا ثانيًا لتقديم مزيد من المواد، وطائرتي هليكوبتر لعمليات البحث والإنقاذ.
وأرسل الصليب الأحمر الإيطالي مساعدات شملت مرافق صحية، وأجهزة لتنقية مياه الشرب، ومولدات كهربائية، و1500 كيس للجثث.
الدعم العربي
الإمارات
أرسلت الإمارات طائرتي مساعدات تحملان 150 طنًا من المواد الغذائية، ومواد الإغاثة، والإمدادات الطبية العاجلة.
الكويت
أرسلت الكويت طائرة مساعدات تحمل 40 طنًا من الإمدادات الطبية، ومواد الإغاثة، بالإضافة إلى المواد الغذائية.
قطر
هبطت طائرتان، على الأقل، تحملان مساعدات إنسانية من قطر في مطار بنينا الدولي في بنغازي، في الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء، وتضمنت المساعدات معدات لمستشفى ميداني، ومضخات مياه، وخيامًا، وبطانيات.
مصر
قال التلفزيون الرسمي إن مصر سترسل سفينة من طراز ميسترال، وهي حاملة طائرات هليكوبتر، ليقام عليها مستشفى ميداني، وستقيم خيام إيواء لمن فقدوا منازلهم.
الأردن
أرسل الأردن طائرة مساعدات تحمل إمدادات إغاثة تتضمن خيامًا، وبطانيات، وأغذية.
تونس
أرسلت تونس مساعدات، وفريق حماية مدنية متخصصًا في البحث والإنقاذ يضم 4 كلاب مدربة، وطاقمًا طبيًا، وأجهزة رصد، وطائرة مسيَّرة، للعثور على الضحايا، بالإضافة إلى مستشفى ميداني.
الجزائر
سترسل الجزائر 8 طائرات تحمل مواد غذائية، وإمدادات طبية، وملابس، وخيامًا.