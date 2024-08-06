قُتل، اليوم الثلاثاء، تسعة فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية خلال توغلها في منطقة جنين بالضفة الغربية المحتلة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم "خلية إرهابية".

ومن جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني، مقتل تسعة فلسطينيين، الثلاثاء برصاص قوات إسرائيلية، خلال توغلها في الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب أكثر من عشرة أشخاص بجروح.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: إن أربعة فلسطينيين "استشهدوا في بلدة عقابا قضاء طوباس"، شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

ومن جهته، أشار الجيش الإسرائيلي في تصريح لهيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إلى أن طائراته ضربت "خلايا إرهابية مسلحة" في منطقة جنين.

ومن جهتها، أكدت جمعية الهلال الأحمر، أن "طواقمنا نقلت خمسة شهداء، حتى اللحظة، جراء قصف الاحتلال، مركبتين في الحي الشرقي في مدينة جنين" شمال الضفة.