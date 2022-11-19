وزير خارجية سلطنة عمان يصل طهران

قالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، اليوم السبت، إن وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، وصل إلى العاصمة طهران في زيارة رسمية.

وأضافت الوكالة أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان كان في استقبال نظيره العُماني بدر بن حمد البوسيعدي في مبنى وزارة الخارجية بطهران".