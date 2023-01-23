استقالة الحكومة الكويتية بعد خلاف مع مجلس الأمة

قدمت الحكومة الكويتية استقالتها اليوم الاثنين، بعد خلاف مع مجلس الأمة، بحسب ما أفادت تقارير إخبارية محلية.

وذكرت صحيفة القبس أن الحكومة الكويتية رفعت استقالتها إلى القيادة السياسية، وذلك في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة على خلفية القوانين الشعبوية، فضلا عن الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

وبحسب الصحيفة، تأتي استقالة الحكومة بينما تمسكت بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة، إذ رفضت تقديم أي تعهدات للنواب في ما يتعلق بالقوانين الشعبية.