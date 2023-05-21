نائب كويتي سابق متهم بإجراء "انتخابات فرعية" يسلم نفسه للنيابة العامة

سلم نائب كويتي سابق نفسه إلى النيابة العامة بعد صدور مذكرة ضبط وإحضار بحقه بتهمة إجراء انتخابات فرعية لانتخابات مجلس الأمة 2023 بالدائرة الرابعة.

ونقلت يومية "القبس" الكويتية عن مصدر وصفته بـ "المطلع"، "أن هذه القضية أصبح محجوزًا على ذمتها نائبان سابقان".

وأوضح المصدر، أن النيابة العامة تواصل التحقيق في قضية الانتخابات الفرعية، وأن قرارها بحق المتهمين سيصدر حال انتهاء التحقيقات.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الداخلية ضبط أول انتخابات فرعية بالدائرة الرابعة وإحالتها إلى النيابة العامة.

ويجرّم القانون الكويتي إجراء الانتخابات الفرعية بعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها.

وتجري الانتخابات الفرعية بطريقة غير رسمية قبل الموعد الرسمي لانتخابات مجلس الأمة، لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة.

وفي العام 1971 ظهرت أول انتخابات فرعية في الكويت بانتخابات مجلس الأمة نظمتها قبيلة العجمان آنذاك في منطقة الأحمدي، إذ ظفرت بجميع مقاعد الدائرة.