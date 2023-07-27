الكويت.. إعدام 5 أشخاص بينهم المتهم بتفجير مسجد الصادق

ووفق بيان للنيابة العامة نشر عبر حساباتها في مواقع التواصل، فإنه "من بين المتهمين، المتهم الأول في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق عبدالرحمن صباح، وهو مقيم بصورة غير قانونية، وعبدالعزيز نداء رشيد المطيري، كويتي الجنسية، والمتهم بجريمة قتل عمد واستخدام سلاح ناري في منطقة تجمعات، وجمال كمال إبراهيم، مصري الجنسية، المتهم بجريمة قتل عمد، وأحمد فوزان شبرم، مقيم بصورة غير قانونية ومتهم بجريمة قتل عمد، وجودي رافيندرا كوباربيرا، سيرلانكي الجنسية، ومتهم بحيازة المخدرات والاتجار بها".

وقد نفذ حكم الإعدام شنقًا بحق المتهمين الخمسة بعد تأييد الحكم من محكمتي الاستئناف والتمييز.