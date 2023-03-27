وزيرا خارجية السعودية وإيران سيجتمعان خلال رمضان
أفادت وكالة الأنباء السعودية، فجر الإثنين، بأن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اتفقا على عقد لقاء ثنائي خلال شهر رمضان.
وذكرت الوكالة أن الوزير السعودي، تلقى اتصالا هاتفيا من عبداللهيان، ناقشا خلاله عددا من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في الصين.
وكانت السعودية وإيران اتفقتا في وقت سابق من هذا الشهر، على إحياء العلاقات.
وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في وقت سابق، إن "الاتفاق مع إيران لا يعني حل كل الخلافات.. ونحن مستعدون لاستئناف العلاقات الدبلوماسية في الشهرين المقبلين، ومن الطبيعي أن نلتقي في المستقبل".
وأضاف في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "الاتفاق مع إيران على إعادة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المتبادلة لحل الخلافات من خلال التفاعل والحوار".