وزيرا خارجية السعودية وإيران سيجتمعان خلال رمضان

أفادت وكالة الأنباء السعودية، فجر الإثنين، بأن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اتفقا على عقد لقاء ثنائي خلال شهر رمضان.

وذكرت الوكالة أن الوزير السعودي، تلقى اتصالا هاتفيا من عبداللهيان، ناقشا خلاله عددا من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في الصين.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا في وقت سابق من هذا الشهر، على إحياء العلاقات.