الكويت.. قبول استقالة رئيس الوزراء والوزراء

صدر أمر أميري في دولة الكويت، اليوم الخميس، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكانت الحكومة الكويتية التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والتي تم تشكيلها قبل 3 أشهر، قد قدمت يوم الاثنين الماضي، استقالتها إلى القيادة السياسية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية في حينه، أن رئيس مجلس الوزراء يحيط مجلس الوزراء علما برفع كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأكدت أن المجلس قرر وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي وفق أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية، وتكليف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن ودراسة الموضوع من جميع جوانبه، ووضع الضوابط والقواعد اللازمة لمعالجة أية ملاحظات قد تتكشف لديها، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.