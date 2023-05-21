سلطان عمان يصل مصر في زيارة رسمية

وصل سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

وأكد السفير العماني لدى مصر عبد الله بن ناصر الرحبي في تصريح يوم أمس السبت، أن الزيارة الرسمية للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر ولقاءه الرئيس السيسي، يفتح فصلاً جديداً ويمثل انطلاقة لمواصلة علاقات التعاون وتطويرها بما يعود بالمنافع المشتركة.