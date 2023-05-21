سلطان عمان يصل مصر في زيارة رسمية
وصل سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.
وأكد السفير العماني لدى مصر عبد الله بن ناصر الرحبي في تصريح يوم أمس السبت، أن الزيارة الرسمية للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر ولقاءه الرئيس السيسي، يفتح فصلاً جديداً ويمثل انطلاقة لمواصلة علاقات التعاون وتطويرها بما يعود بالمنافع المشتركة.
وقال الرحبي في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة، إن وفداً رسمياً رفيع المستوى يرافق السلطان هيثم في زيارته، لا سيما الجانب الاقتصادي، حيث إن البلدين يسعيان إلى الدفع بالمجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب وزيادة حجم التبادل التجاري.
ولفت السفير إلى أنه سينظم خلال الزيارة منتدى الأعمال العماني المصري الذي سيعرض المقومات الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان، بالإضافة إلى التشريعات والنظم والبنى الأساسية الجاذبة للاستثمار ومجالات الاستثمار العديدة من بينها مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وكشف الرحبي أن البلدين سيوقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها الداعمة للجوانب الاقتصادية المضافة إلى المذكرات القائمة مثل المذكرات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية ورسائل التعاون الموقعة خلال زيارة الرئيس المصري إلى سلطنة عمان في يونيو 2022.