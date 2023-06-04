السعودية.. الإعدام لـ3 مدانين بالانضمام إلى "خلية إرهابية"

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 أشخاص؛ بتهمة "الانضمام إلى خلية إرهابية وحيازة الأسلحة والاعتداء على رجال الأمن بقصد قتلهم".

وقالت الوزارة السعودية في بيان، إنها نفذت "حُكم القتل تعزيراً بحق ثلاثة جناة بالمنطقة الشرقية لانضمامهم إلى خلية إرهابية، وحيازتهم الأسلحة والتدرب عليها، والاعتداء المسلح على المراكز الأمنية ورجال الأمن، بقصد قتلهم، وتسترهم على عدد من الإرهابيين".

علاوة على "إدانة أحدهم باغتصاب شخص تحت تهديد السلاح وتصويره، وإدانة آخر بفعل الفاحشة بعدد من الفتيات".