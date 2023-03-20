البنك المركزي اليمني يدعو الحكومة لإصلاح الاختلالات في المالية العامة‎‎

دعا مجلس إدارة البنك المركزي اليمني من مقره الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لإصلاح الاختلالات في المالية العامة للدولة عبر تنمية الإيرادات، وترشيد النفقات.

وأكد مجلس إدارة البنك في اجتماع، اليوم الأحد، هو الثالث خلال العام 2023، "استمرار التزامه بالسياسات والإجراءات الاحترازية، والتنفيذ الصارم للقوانين".

ودعا، وفقًا لما أورده موقع المركزي اليمني الإلكتروني، الحكومة اليمنية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المالية للمساعدة في مواجهة التحديات، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.