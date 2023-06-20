في استطلاع جديد.. الإمارات الأفضل لدى الشباب العربي للعيش والعمل

حافظت دولة الإمارات على مكانتها في صدارة أكثر الدول تفضيلًا لدى الشباب العربي للعيش والعمل، للعام الثاني عشر على التوالي، متفوقة على الولايات المتحدة وكندا".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "للعام الثاني عشر على التوالي وضمن استطلاع لرأي الشباب العربي في 53 مدينة من 18 دولة عربية، أكثر الشباب العربي يرون دولة الإمارات هي الدولة المفضلة للعيش والعمل تليها الولايات المتحدة ثم كندا، ويرونَها أيضًا النموذج الأنجح الذي يتمنون لدولهم أن تقتدي به".

وأضاف: "ونحن نكرّر رسالتنا الدائمة للشباب العربي .. الإمارات دولة عربية.. يدها ممدودة للعرب كل العرب .. وأرضها ستبقى مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب العربي .. وطموحاتنا أن تنهض المنطقة بأكملها لتعود أرضًا لتحقيق الأحلام وصنع الحضارة".