اجتماع لمستشاري الأمن القومي بأمريكا والإمارات وإسرائيل والبحرين
قالت الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين في بيان مشترك، إن مستشاريها للأمن القومي اجتمعوا، اليوم الخميس، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والأمن الإقليمي والعلاقات التجارية، بحسب وكالة "رويترز".
بدورها؛ قالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، شارك في اجتماع عُقد اليوم "عبر الاتصال المرئي" بشأن التعاون والتنسيق بعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وضم الاجتماع كلاً من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني في مملكة البحرين، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وتساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
ووفق الوكالة، "ناقش الحضور عددا من الشراكات الواعدة في المنطقة ومن ضمنها مجموعة I2U2 التي تضم دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الهند وإسرائيل، إضافة إلى منتدى النقب الذي عُقد مؤخراً في أبوظبي".
كما بحث المشاركون التقدم المحرز بعد توقيع الاتفاق الإبراهيمي، وسبل تعزيز التكامل الإقليمي، بما في ذلك مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الناشئة والعلاقات التجارية.
وبحسب "وام"، رحب المشاركون باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) والتي ستعقد أواخر العام الجاري.
وفي نهاية الاجتماع اتفق المشاركون على مواصلة العمل والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.