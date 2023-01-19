اجتماع لمستشاري الأمن القومي بأمريكا والإمارات وإسرائيل والبحرين

بدورها؛ قالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، شارك في اجتماع عُقد اليوم "عبر الاتصال المرئي" بشأن التعاون والتنسيق بعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وضم الاجتماع كلاً من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني في مملكة البحرين، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وتساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

ووفق الوكالة، "ناقش الحضور عددا من الشراكات الواعدة في المنطقة ومن ضمنها مجموعة I2U2 التي تضم دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الهند وإسرائيل، إضافة إلى منتدى النقب الذي عُقد مؤخراً في أبوظبي".