الكويت تبيع أسهما بقيمة 143 مليون دولار مصادرة من متهم بقضايا فساد

أعلنت النيابة العامة الكويتية أنها انتهت اليوم الاربعاء، من بيع 61.87 مليون سهم قيمتها 44 مليون دينار (143.05 مليون دولار) مُصادرة من الراحل فهد الرجعان، المدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت.

وقالت النيابة العامة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن هذه العملية تمت بالتنسيق مع بورصة الكويت، "نفاذا للعقوبات المقضي بها" في إحدى قضايا المال العام.

وتوفي الرجعان العام الماضي في لندن التي كان يقيم فيها منذ سنوات، عن عمر يناهز 73 عاما، وكان متهما بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة المؤسسة التي تستثمر أموال أصحاب معاشات التقاعد في الكويت وخارجها، ومنها شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال.