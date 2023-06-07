الكويت تبيع أسهما بقيمة 143 مليون دولار مصادرة من متهم بقضايا فساد
أعلنت النيابة العامة الكويتية أنها انتهت اليوم الاربعاء، من بيع 61.87 مليون سهم قيمتها 44 مليون دينار (143.05 مليون دولار) مُصادرة من الراحل فهد الرجعان، المدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت.
وقالت النيابة العامة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن هذه العملية تمت بالتنسيق مع بورصة الكويت، "نفاذا للعقوبات المقضي بها" في إحدى قضايا المال العام.
وتوفي الرجعان العام الماضي في لندن التي كان يقيم فيها منذ سنوات، عن عمر يناهز 73 عاما، وكان متهما بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة المؤسسة التي تستثمر أموال أصحاب معاشات التقاعد في الكويت وخارجها، ومنها شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال.
وفي 2016 أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بسجن الرجعان 10 سنوات غيابيا لوجوده خارج الكويت، حيث أُرسل الحكم للشرطة الدولية (الانتربول)، وفي 2017 ألقت شرطة لندن القبض عليه بناء على طلب كويتي، لكن عملية تسليمه لم تتم.
وفي 2019 أعلنت الكويت أن المحكمة الإنجليزية العليا في لندن أصدرت حكما بفرض حجز بمبلغ 847 مليون دولار على أصول الرجعان وإلزامه بالكشف عن جميع أصوله في شتى أنحاء العالم.