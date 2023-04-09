وفد إيراني يزور السعودية لإعادة فتح السفارة

وكان وفد سعودي مماثل، قد وصل أمس السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث إجراءات إعادة فتح سفارة المملكة وقنصليتها العامة هناك، تنفيذًا للاتفاق الأخير بين البلدين برعاية صينية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات السعودية في إيران وصل إلى طهران، إنفاذًا للاتفاق الثلاثي المشترك.