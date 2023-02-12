محمد بن زايد يستقبل السيسي لدى وصوله الإمارات

استقبل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبو ظبي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت "وام" إن السيسي وصل الدولة "في زيارة عمل يرأس خلالها مشاركة مصر ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي".