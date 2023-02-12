محمد بن زايد يستقبل السيسي لدى وصوله الإمارات
استقبل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبو ظبي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقالت "وام" إن السيسي وصل الدولة "في زيارة عمل يرأس خلالها مشاركة مصر ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي".
وأشارت الوكالة إلى أن الشيخ محمد بن زايد تبادل والرئيس المصري في استراحة قصيرة - في قصر الشاطئ - الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات.
وتنطلق غداً الإثنين في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" القمة العالمية للحكومات التي تشكل منصة جامعة تستضيف في دورتها الحالية الأكبر في تاريخها، أكثر من 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم، لاستشراف مستقبل الحكومات.
وركزت القمة منذ إطلاقها على تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام جيل جديد من حكومات المستقبل وبنائه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
وتحتضن القمة العالمية للحكومات 2023 مجموعة من الجلسات الحوارية التفاعلية ضمن ستة محاور رئيسية تشمل مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كونها أولويات الحكومة، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة بجانب تصميم المدن العالمية واستدامتها.