الخارجية الإماراتية تدين الهجوم الذي استهدف دورية عسكرية في النيجر

أدانت الإمارات، اليوم السبت، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية للجيش في إينتاغامي في النيجر وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".