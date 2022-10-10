عشية زيارة محمد بن زايد إلى روسيا.. الإمارات: ندعم جهود الحل السلمي لأزمة أوكرانيا

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الإثنين، "استعدادها التام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا"، وذلك عشية زيارة مقررة غدا الثلاثاء للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى روسيا.

وجددت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح بيان الوزارة أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المقررة إلى روسيا غداً، "تأتي في إطار سعي دولة الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"