الإمارات وقبرص تبحثان العلاقات الاستراتيجية وتعزيز التعاون

بحث رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيز آليات التعاون المشترك في المجالات كافة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن وزير الخارجية نقل تحيات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لجمهورية قبرص وشعبها بالتقدم والازدهار، كما نقل تهنئته للرئيس القبرصي بمناسبة تعيينه رئيسًا للجمهورية.

وحمل الرئيس كريستودوليدس وزير الخارجية تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرفعة والتقدم.