الإمارات وقبرص تبحثان العلاقات الاستراتيجية وتعزيز التعاون
بحث رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيز آليات التعاون المشترك في المجالات كافة.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن وزير الخارجية نقل تحيات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لجمهورية قبرص وشعبها بالتقدم والازدهار، كما نقل تهنئته للرئيس القبرصي بمناسبة تعيينه رئيسًا للجمهورية.
وحمل الرئيس كريستودوليدس وزير الخارجية تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرفعة والتقدم.
وأضافت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء الذي جاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وزير الخارجية إلى نيقوسيا، بحث العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وقبرص، وسبل تعزيز آليات التعاون المشترك في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.
وأكد الرئيس كريستودوليدس والشيخ عبدالله بن زايد، خلال اللقاء الذي حضره وزير خارجية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس والسفير الإماراتي سلطان أحمد غانم السويدي، على قوة ومتانة العلاقات الإماراتية القبرصية والحرص على تعميق التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم أهدافهما التنموية ويدعم تطلعاتهما لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما تناولت مباحثات الجانبين التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية، وتبادل الرؤى حول الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في السودان.
وأكدا في هذا الصدد على أهمية دفع الجهود المبذولة لوقف التصعيد بين طرفي النزاع في السودان والعودة إلى الحوار الذي يقود إلى تسوية سياسية للأزمة.
واستعرضا جهود البلدين في عمليات إجلاء رعايا العديد من الدول من السودان، وأكدا أهمية ضمان حماية المدنيين وتسريع الاستجابة الإنسانية للشعب السوداني.
وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد بالعلاقات المتنامية والمزدهرة التي تجمع الإمارات وقبرص، مؤكدًا أن البلدين الصديقين يمتلكان رؤية طموحة للارتقاء بعلاقاتهما الاستراتيجية نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة في القطاعات كافة بما يعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما.
من جانبه، أعرب الرئيس كريستودوليدس عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الإمارات، مشيدًا بالإنجازات التنموية البارزة التي حققتها الدولة في مختلف الأصعدة.