انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي بالإمارات
انطلقت في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي، المصاحب لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023".
ويشارك في فعاليات المؤتمر، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، طيف واسع من القادة والمسؤولين ممثلي الجهات الدفاعية والأمنية والأكاديمية والشركات في المنطقة والعالم.
وبحسب "وام"، "تنظم مجموعة أدنيك مؤتمر الدفاع الدولي بالتعاون مع وزارة الدفاع وبشراكة إستراتيجية مع مجلس التوازن (توازن) تحت شعار التأقلم والاستكشاف والتحول: إعادة رسم ملامح جوانب الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر التحول التكنولوجي".
وذكرت الوكالة أن نسخة هذا العام تستقطب ما يزيد على 1800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت الـ 25% مقارنة مع الدورة السابقة.
ويتخلل المؤتمر 4 جلسات نقاشية تتناول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد للتقنيات الحديثة، وتطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري، وتأثير التقنيات على مستقبل العمليات الدفاعية، وتناقش الأفكار حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتقدمة، وذلك بمشاركة أكثر من 17 متحدثًا، بمن فيهم قادة، ووزراء، ومسؤولون كبار في قطاع الدفاع من مختلف دول العالم.