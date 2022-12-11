خلال استقباله نظيره السعودي.. عبدالله بن زايد يؤكد خصوصية العلاقات الإماراتية السعودية

وقد هنأ نظيره السعودي على نجاح الدورة الـ43 لقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و"قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية" و"القمة العربية الصينية"، مشيدًا بنتائجهما ودورهما في ترسيخ علاقات مثمرة بين الصين ودول المنطقة وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينعكس إيجابًا على المنطقة ويعزز أمنها واستقرارها وازدهارها.