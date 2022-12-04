ملك البحرين يبحث مع الرئيس الإسرائيلي تعزيز العلاقات وأهم القضايا المشتركة

ذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم الأحد، أن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ وصل مع الوفد المرافق له، إلى العاصمة المنامة في زيارة رسمية يلتقي خلالها بملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة.

وقالت الوكالة في بيان لها، إن ملك البلاد استقبل هرتسوغ، في قصر القضيبية، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم زيارته في تعزيز وتنمية علاقات البلدين.

وأشارت "بنا"، إلى أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات تناولا فيها تعزيز علاقات التعاون الثنائي، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع بمسار التعاون المشترك إلى آفاق أوسع وأشمل بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة.