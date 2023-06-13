الكويت تبرم عقدًا لاستيراد مسيّرات بيرقدار التركية

أعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء، أنها أبرمت عقدًا مع السلطات التركية؛ لتوريد عدد لم يكشف عنه من طائرات "بيرقدار" المسيّرة المسلحة من طراز (تي.بي.2) بقيمة 367 مليون دولار.

جاء ذلك في بيانين منفصلين لمركز التواصل الحكومي والجيش الكويتي عبر حسابيهما على "تويتر"، وهو تأكيد لإعلان سابق من الجانب التركي في يناير/كانون الثاني.

وقال الجيش الكويتي في بيانه، إن التعاقد تم "عن طريق التفاوض المباشر بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تركيا الصديقة دون دخول أي وسطاء"، مؤكدًا أن "الهدف من الصفقة تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي".